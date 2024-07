W 2016 roku premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że już w 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć milion aut elektrycznych. Nie da się ukryć, że z roku na rok zainteresowanie autami elektrycznymi i hybrydowymi typu plug-in rośnie, jednak zrealizowanie tego planu pozostaje nierealne. Ile brakuje nam do miliona?

Ile jest samochodów elektrycznych w Polsce?

W jakim stanie jest dziś park samochodów niskoemisyjnych? Jak informuje IBRM Samar, według danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w czerwcu br. liczba zarejestrowanych aut elektrycznych (BEV) osobowych i dostawczych do DMC 3,5 tony przekroczyła w Polsce 68 tysięcy. Do 30 czerwca zarejestrowano łącznie 68 628 samochodów elektrycznych (BEV) oraz 57 445 samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV). Łącznie jest więc w Polsce 126 073 aut ładowanych z gniazdka.

W czerwcu zarejestrowano w Polsce 2260 aut elektrycznych.

Rekordowa sprzedaż samochodów elektrycznych. Na czele Tesla

W czerwcu br. park samochodów elektrycznych odnotował rekord sprzedaży. W ostatnim miesiącu w polskich urzędach komunikacji zarejestrowano 2667 aut bezemisyjnych, w tym 2260 aut nowych. Największy udział w tym wyniku miały samochody marki Tesla, bowiem aut amerykańskiej marki zarejestrowano 838 egzemplarzy - co również jest najlepszym jak do tej pory wynikiem.

Aut elektrycznych w Polsce stale przybywa

Jak podaje IBRM Samar, do końca 2021 roku w Polsce było niespełna 40 tys. aut z wtyczką, z czego niemal połowę zarejestrowano w samym 2021 roku. W kolejnym roku na polskich drogach przybyło prawie 27 tys. aut ładowanych z gniazdka, a w 2023 roku park umocnił się o kolejne 39 tys. pojazdów. W pierwszym półroczu 2024 roku na polskie drogi wyjechało 22 625 aut z wtyczką, czyli o niemal 4 tys. więcej, niż w całym 2021 roku. Z tego 12 115 aut stanowiły auta elektryczne (54 proc.).

Szacuje się, że do końca 2024 roku w Polsce będzie ponad 150 tys. aut ładowanych z gniazdka.

Hybrydy plug-in tracą w Polsce na popularności

Na przestrzeni ostatnich lat Samar dostrzega spadek popularności hybryd plug-in (PHEV), które jeszcze w 2019 roku odpowiadały za 52 proc. parku - obecnie ich udział spadł poniżej 46 proc. W bieżącym roku ponad 76 proc. wszystkich rejestracji stanowiły auta nowe, kupione w salonach dealerskich. Pozostałe 5356 aut sprowadzono z zagranicy - najwięcej elektryków przyjechało do nas z Niemiec (781 szt.) oraz z Francji (545 szt.).

Do końca roku w Polsce będzie 150 tys. aut z wtyczką

Z prognoz Samaru wynika, że do końca br. liczba zarejestrowanych “wtyczkowców" o DMC do 3,5 t. może osiągnąć w Polsce pułap 155 tys. aut. Blisko połowę, bo ok. 85 tys., mają stanowić samochody w pełni elektryczne.