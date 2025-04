W Polsce mamy już ok. 5,2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad. Składa się na nią blisko 1,9 tys. km autostrad i przeszło 3,3 tys. km dróg ekspresowych. Choć nie wygląda to tak imponująco jak choćby w przypadku wspomnianych już Stanów Zjednoczonych czy będących punktem odniesienia w Europie Niemiec, to i tak jest to ogromny skok w porównaniu z sytuacją sprzed ponad 20 lat. W 2004 roku kierowcy mogli skorzystać zaledwie z 441 km autostrad i 161 km ekspresówek.