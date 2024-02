Red Bull wyprodukuje wyjątkowe samochody. Będą szybkie jak bolidy F1

Spis treści: 01 Red Bull wyprodukuje prawdziwe monstrum

Marka Red Bull kojarzy się z napojami energetycznymi, ekstremalnymi sportami i wielkimi sukcesami w Formule 1. Niebawem do tych wizytówek firmy dołączy bardzo limitowany supersamochód. Będzie przerażająco głośny, bardzo szybki i na tyle lekki, że pod nogą doświadczonego kierowcy będzie w stanie pokonać okrążenie toru w czasie zbliżonym do bolidów F1 - tak pierwszy pierwszy pojazd firmy Red Bull zapowia inżynier Adrian Newey. Co wiemy o tym projekcie?

Red Bull wyprodukuje prawdziwe monstrum

Pierwsze auto Red Bulla - niejaki RB17 - będzie napędzany wolnossącym V10 o mocy ponad 1000 KM, który będzie “kręcił się" do 15 000 obr/min. Jednostka będzie wspierana elektrycznym silnikiem o mocy 200 KM, który posłuży do włączania pierwszego biegu, biegu wstecznego oraz dostarczania momentu obrotowego podczas zmiany biegów.

Zdjęcie Tak RB17 wygląda na szkicu. Oficjalna premiera odbędzie się latem 2024 roku / Red Bull

W połączeniu z aktywnym zawieszeniem i dopracowaną aerodynamiką, samochód ważący “na sucho" mniej niż 900 kg - zdaniem Adriana Newey - pod nogą profesjonalisty nie będzie wiele wolniejszy na torze od bolidów Formuły 1.