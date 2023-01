Spis treści: 01 Tesla ma klamki, których nie widać

02 Problem z klamką w Tesli? Zaktualizuj aplikację

03 Zamarznięta Tesla - dokup sobie klamki

Tu chodzi o design i aerodynamikę. Oczywistym jest, że szczególnie w przypadku aut elektrycznych, troska o zmniejszenie oporu powietrza, stawianego przez auto w czasie jazdy, ma priorytetowe znaczenie. Mniejszy opór powietrza oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię, która pozwoliłaby go przezwyciężyć. A mniejsze zużycie energii przekłada się na większy zasięg pojazdu. Niestety nie wiemy, jaki wpływ na współczynnik oporu powietrza mają same klamki, ale zgodnie z przysłowiem, że "ziarnko do ziarnka", producenci poprawiają co się da, by w sumie osiągnąć jak najlepszy efekt.

Tesla ma klamki, których nie widać

Poza właściwościami aerodynamicznymi chodzi również o efekt wizualny. Klamki Tesli nie wystają one za obrys auta - licują się z powierzchnią drzwi.

Zdjęcie / materiały prasowe

Żeby je otworzyć, trzeba z jednej strony wcisnąć klamkę, a z drugiej pociągnąć. Działa to znacznie prościej, niż brzmi, ale czasem stanowi problem. Szczególnie zimą, gdy np. karoserię skuje warstwa lodu. W efekcie kończy się to tak, jak w przypadku pani meteorolog z Ontario: