Jazda pod prąd na alei Jana Pawła II w Bydgoszczy

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy. Kierowca Chevroleta Aveo wjechał na aleję Jana Pawła II pod prąd i kierował się w ten sposób w stronę ronda Toruńskiego. Niewiele brakowało, by doprowadził on do kolizji z innym prawidłowo jadącym pojazdem. Ostatecznie nikomu nic się nie stało, jadące poprawnie auto zatrzymało się, a kierujący Chevroletem oddalił się w sobie znanym kierunku.

Policja Policja

Bydgoska aleja Jana Pawła II to jedna z najważniejszych arterii w mieście. Łączy ona Bydgoszcz z lotniskiem im. Ignacego Jana Paderewskiego na obrzeżach miasta. Rozpoczyna się ona od ronda Toruńskiego i przebiega drogą wojewódzką nr 239. Z racji, że droga należy do kluczowych połączeń jest też mocno uczęszczana. I chociaż ograniczenie prędkości na odcinku, gdzie doszło do zdarzenia, wynosi 70 km/h, to biorąc pod uwagę fakt, że na alei (według danych CANARD) nie ma żadnego stałego punktu kontroli prędkości, można zakładać, że wielu kierowców porusza się w tym miejscu znacznie szybciej. Do niebezpiecznego zdarzenia brakowało bardzo niewiele.

Jaka kara za jazdę pod prąd?

O całym zdarzeniu mogliśmy się dowiedzieć, dzięki jednemu z kierowców, który zarejestrował, a następnie przesłał je na policyjną skrzynkę "Stop Agresji Drogowej". Podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego w komendzie wojewódzkiej w Bydgoszczy poinformował, że dzięki nagraniu funkcjonariusze będą mogli ustalić, kto kierował Aveo i ukarać go mandatem. Za jazdę pod prąd kierowcy grozi mandat w wysokości do 3 tys. zł i sześć punktów karnych. Jeśli jednak sprawia trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie – nawet do 30 tys. zł.

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. 2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

Dlaczego jazda pod prąd jest niebezpieczna?

Policjanci zwracają uwagę, że jazda pod prąd jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Kierowca, który się go dopuszcza, naraża nie tylko swoje życie i zdrowie, ale również osób z nim podróżujących oraz innych uczestników ruchu drogowego. O tym, jak poważne konsekwencje może mieć takie wykroczenie, najlepiej świadczą zdarzenia sprzed ponad tygodnia. W ciągu jednego weekendu, 1 i 2 lutego, na autostradzie A2 doszło do dwóch zdarzeń czołowych, w których były ofiary śmiertelne.

Test wideo Renault Rafale. Duży SUV, a pali mniej niż 5 l/100 km Adam Majcherek INTERIA.PL