Przewoźnicy protestują przeciwko systemowi e-TOLL

Przewoźnicy drogowi wnoszą o zawieszenie poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.



"Do pana premiera wnioskujemy, aby zawiesić funkcjonowanie wdrażanego systemu do czasu, aż zacznie on prawidłowo funkcjonować. (...) Uważamy, że dokąd ten system nie będzie działał w pełni sprawnie, do tego momentu powinno zostać zawieszenie poboru opłat" - powiedział Buczek.

Szef ZMPD zaznaczył, że przewoźnicy nie uchylają się od obowiązku płacenia danin na rzecz Skarbu Państwa, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. "Chcemy rzetelnie regulować swoje zobowiązania" - podkreślił.

Buczek powiedział, że podstawowym urządzeniem do poboru opłat za przejazd po drogach ma być smartfon i dodał, że w starym systemie opłaty są uiszczane za pomocą specjalnych urządzeń OBU (urządzeń pokładowych - PAP).

Tymczasem na początku września tego roku Krajowa Administracja Skarbowa informowała, że przewoźnicy mogą korzystać z oferty 65 dostawców, którzy oferują ponad 270 typów urządzeń - zarówno OBU, jak i Zintegrowanych Systemów Logistycznych, czyli typów ZSL, za pomocą których opłaty można uiszczać w nowym systemie e-TOLL.

Piotr Litwiński, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, powiedział na wtorkowej konferencji, że branża najbardziej krytycznie ocenia fakt, że operator systemu nie zapewnił firmom transportowym urządzeń OBU na zasadzie dzierżawy. Drugim grzechem, według Litwińskiego, są kary, jakie bez możliwości odwołania się od nich będą nakładane na przewoźników.



Tymczasem szef resortu finansów Tadeusz Kościński powiedział - "Nie ma takiej możliwości, żeby przedłużyć działanie systemu viaTOLL. System e-TOLL już działa i na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych w nim około 481 tys. pojazdów zarejestrowanych".

Dodał, że dziennie w nowym systemie rejestruje się od 30 do 40 tys. pojazdów.

"Wierzę, że do czwartku większość się zarejestruje. (...) Od piątku będzie można wyłącznie używać systemu e-TOLL" - podkreślił minister.

