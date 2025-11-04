W skrócie Chiny zezwolą wybranym firmom na eksport chipów Nexperia pomimo restrykcji.

Ograniczenie eksportu półprzewodników uderzyło w europejski przemysł motoryzacyjny, grożąc poważnym kryzysem.

Chińskie władze krytykują działania Holandii, oskarżając ją o wywołanie problemu w łańcuchach dostaw.

Decyzja władz Holandii o przejęciu kontroli nad chińskim producentem półprzewodników wywołała poważne konsekwencje dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Ograniczenie eksportu kluczowych komponentów do produkcji pojazdów pogłębiło problemy branży, która już teraz zmaga się z wysokimi cłami i rosnącą konkurencją. Eksperci ostrzegają, że w dłuższej perspektywie sytuacja może skutkować kolejnym kryzysem półprzewodników w Europie.

Europie grozi kolejny kryzys półprzewodników?

Znaczenie tego sektora dla przemysłu motoryzacyjnego ujawniło się już w trakcie tzw. "kryzysu chipowego" sprzed czterech lat, gdy liczne fabryki zostały zmuszone do wstrzymania produkcji z powodu braku mikroprocesorów. Obecnie producenci pojazdów zapowiedzieli działania mające na celu pozyskanie alternatywnych źródeł dostaw, jednak proces homologacji nowych układów oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych może potrwać wiele miesięcy. Zgromadzone zapasy komponentów firmy Nexperia kurczą się jednak w zastraszającym tempie i wystarczą jedynie na utrzymanie produkcji przez kilka tygodni.

Zakaz eksportów chipów Nexperia. Jest światło w tunelu

Na szczęście pojawiła się szansa na złagodzenie napięć związanych z zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw. Jak poinformował serwis Automotive News Europe - władze Chin ogłosiły, że przedsiębiorstwa spełniające określone kryteria będą mogły uzyskać zwolnienie z zakazu eksportu półprzewodników produkowanych przez firmę Nexperia. Informację tę potwierdził rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu w oficjalnym komunikacie.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które napotykają trudności praktyczne, do niezwłocznego skontaktowania się z Ministerstwem Handlu lub lokalnymi władzami handlowymi w Chinach. Dokonamy kompleksowej analizy rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw i udzielimy zwolnień kwalifikującym się eksportom

Co więcej - według doniesień medialnych z 31 października, Stany Zjednoczone wkrótce mogą ogłosić ponowne uruchomienie eksportu chipów przez Nexperię. Jak donoszą osoby bliskie sprawie, zapowiedź ma być następstwem porozumienia handlowego, które prezydent USA Donald Trump zawarł z przywódcą Chin Xi Jinpingiem podczas tegorocznego szczytu.

Chińskie władze nie ustają w krytyce. Decyzja była błędna?

Chińskie Ministerstwo Handlu nie podało na razie szczegółów dotyczących terminu wprowadzenia wyjątków ani zasad ich przyznawania. W oficjalnym komunikacie rzecznik resortu ponownie skrytykował decyzję rządu Holandii o przejęciu kontroli nad firmą Nexperia, określając ją jako nieuzasadnioną ingerencję w sprawy przedsiębiorstwa. Według Pekinu to właśnie te działania doprowadziły do zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw półprzewodników.

