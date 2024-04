Po rynkowym sukcesie spalinowego modelu Omoda 5 oraz elektrycznego wariantu Omoda E5, chiński gigant kontynuuje swoją ofensywę. Portfolio producenta lada dzień powiększy się o nowy model, który poza większymi gabarytami zaprezentuje także bardziej futurystyczny design. Nowy globalny model zadebiutuje jeszcze w kwietniu, na targach motoryzacyjnych w Pekinie.

Nadchodzi Omoda 7. Chińczycy mówią o rewolucji

W zapowiedzi nowego SUV-a producent podkreśla, że nowość spod liczby “7" celuje w wyższy segment. Auto ma oferować jeszcze lepsze wrażenia z jazdy, najnowsze technologie i systemy bezpieczeństwa, a także - jak czytamy w komunikacie - wyznaczać standardy w estetyce SUV-ów. Ciężko stwierdzić, ile w tym prawdy, bowiem na pierwszej grafice przedstawiającej nowy produkt widać naprawdę niewiele.

Reklama

Zdjęcie Omoda 7 zadebiutuje na targach motoryzacyjnych w Pekinie. / Omoda / materiały prasowe

Pewnym jest natomiast, że producent, podobnie jak przy modelu 5, postawił na dynamiczną sylwetkę, w której dominują cechy SUV-a coupe. Na szczegóły i więcej informacji musimy poczekać do oficjalnej premiery Chery Omoda 7, która odbędzie się na targach motoryzacyjnych w Pekinie, trwających od 25 kwietnia do 4 maja 2024 roku.

Zdjęcie Omoda 5 w spalinowej wersji jest już dostępna w Polsce. / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Omoda wchodzi do Polski. Co to za marka?

Omoda to marka należąca do jednego z największych producentów samochodów w Chinach - Chery Automotive. Firma z siedzibą w Wuhu na rynku działa od 1997 roku, a obecnie w swoim portfolio ma aż dziewięć modeli z serii TIGGO i dwa modele z luksusowej serii Arrizo. Nowym tworem chińczyków jest marka Omoda, która pod koniec ubiegłego roku zadebiutowała na polskim rynku.

Zdjęcie Omoda 5 będzie dostępna w dwóch wersjach wyposażenia - Comfort i Premium / materiały prasowe

Oferta w Polsce. Omoda 5 będzie hitem?

Na obecną chwilę Omoda w Polsce prowadzi sprzedaż tylko jednego modelu - Omody 5. To kompaktowy, 5-miejscowy SUV, którzy mierzy 4400 mm długości, 1825 mm szerokości i 1588 wysokości. Gabarytami jest więc pozycjonowany obok Hyundaia Kony, Skody Karoq czy Toyoty Corolli Cross. Auto jest dostępne wyłącznie z benzynowym, turbodoładowanym silnikiem 1.6 TGDi o mocy 197 KM z 7-biegową skrzynią automatyczną.

Zdjęcie Omoda 5 w spalinowej wersji jest dostępna z silnikiem 1.6 TGDi o mocy 197 KM. / materiały prasowe

Ceny Omody 5 w Polsce zaczynają się od 130 tys. złotych. Z czasem do gamy dołączy wersja w pełni elektryczna z zasięgiem na poziomie 430 kilometrów. Poza konkurencyjną ceną producent chce przyciągnąć klientów także atrakcyjnymi warunkami gwarancji. Pierwsze salony otworzą się w największych polskich miastach. W 2024 roku będzie ich ok. 20, a docelowo prawie 40.