Premia za mandaty. Inspektorzy szczerze o służbie w ITD. To "tabelkoza"

Z początkiem sierpnia media obiegła bulwersująca informacja o sposobie rozliczania pracy inspektorów transportu drogowego. Chodzi o mechanizm naliczania nagród uznaniowych, w myśl którego im większa liczba wystawionych przez inspektorów mandatów, tym większa szansa na premię. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaprzecza, by takie działania miały na celu "wywieranie presji" na instruktorów, ale związkowcy działający przy GITD widzą to zupełnie inaczej. Sytuacja między inspektorami a kierownictwem GITD jest bardzo napięta w wyniku czego zaczyna brakować rąk do pracy. To groźne dla całej branży transportowej i kraju, bo kolejne protesty "krokodylków" przynieść mogą realne uszczuplenie wpływów do budżetu, z których finansowana jest np. budowa i modernizacja dróg.

Zdjęcie Inspektorzy szczerze o służbie w ITD - "tabelkoza" / Piotr Jędzura / East News