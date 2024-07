Do prac nad zmianą opłat przystąpiła sejmowa komisja, w której zasiadła m.in. Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego. Potwierdziła ona konieczność zwiększenia opłat za wydanie dokumentów prawa jazdy czy dowodów rejestracyjnych z uwagi na rosnące koszty ich produkcji.

Będzie podwyżka cen praw jazdy

Przedstawiciele Związków Powiatów Polskich zwróciły się do ministerstwa z apelem o podwyżki, ponieważ obecnie niektóre władze powiatowe muszą dopłacać do wydawania dokumentów - dla przykładu za komplet naklejek legalizacyjnych płacą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 11,50 zł, a wydają je kierowcom za 12,50 zł. Doliczając do tego koszty obsługi czy korespondencji okazuje się, że są “na minusie".

Jak podano od 2017 roku koszty ponoszone przez powiaty za dokumenty z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych rosły następująco: w 2017 r. o 2 proc., w 2018 r. o 1,6 proc., w 2019 r. o 2,3 proc., w 2020 r. o 3,4 proc., w 2021 r. o 5,1 proc., w 2022 r. o 14,4 proc., a w 2023 r. o 11,4 procent.

Zdjęcie Obecnie niektóre władze powiatowe muszą dopłacać do wydawania dokumentów. / Arkadiusz Ziolek / East News

Ile kosztuje prawo jazdy w 2024 roku?

Obecnie koszt wydania dokumentu prawa jazdy to równe 100 zł, a 35 zł zapłacimy za wydanie prawa jazdy międzynarodowego. W planach Unii Europejskiej jest przejście na cyfrowe wersje dokumentów i wydawanie fizycznych tylko na życzenie kierowcy. To mogłoby ograniczyć koszt.

Cena wydania prawa jazdy nie zmienia się od 10 lat, tymczasem wówczas urzędy płaciły wytwórni 43,32 zł. Dziś to 80,75 zł, czyli niemal dwa razy tyle. Podobnie ma się rzecz z dowodami rejestracyjnymi (ceny niezmienne od 20 lat - kierowcy płacą za dokument 54 zł), które kiedyś w wytwórni kosztowały 10,69 zł, a dziś 44,75 zł.

Oficjalnie sprawy opłat za dokumenty są analizowane, ale w kuluarach mówi się, że koszt wydania prawa jazdy międzynarodowego powinien wzrosnąć o 100 proc., a pozostałych dokumentów o około 50 proc. Niewykluczone, że wraz z nimi wzrosną także opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych (obecnie 80 zł do samochodu osobowego).

Dyrektor Rychter zaznaczyła jednak, że nie może potwierdzić iż Ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów prowadzącą do podwyżek. Na obecnym etapie resort prowadzi analizy kosztów. Oczywistym jest jednak, że Ministerstwo będzie musiało w którymś momencie podjąć odpowiednie kroki, by samorządy nie zostały postawione przed sytuacją, w której będą ponosić dopłacać z własnego budżetu do każdego wydanego dokumentu.