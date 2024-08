Prawdziwe skrzyżowanie grozy. Mieszkańcy chcą zmian i grożą protestem

Na jednym ze skrzyżowań w Aleksandrowie Łódzkim cyklicznie dochodzi do wypadków. O skali problemu najlepiej świadczy fakt, że mieszkańcy miasta starają się omijać to miejsce. Prośby o modernizację skrzyżowania pojawiają się od lat, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Czy w końcu wprowadzone zostaną niezbędne modyfikacje?

Zdjęcie W ciągu trzech lat na jednym ze skrzyżowań w Aleksandrowie Łódzkim doszło do 15 kolizji i trzech wypadków. Mieszkańcy okolicznych terenów wolą omijać to miejsce. / TV Aleksandrów/ zrzut ekranu /