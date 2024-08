Umowa na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj" została podpisana w październiku 2023 roku. Wykonawca, firma Aldesa Construcciones, zakończyła prace projektowe zgodnie z harmonogramem i złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Po jej uzyskaniu, w przyszłym roku, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Droga ekspresowa S74 Łagów - Opatów będzie miała 18,3 km długości

Wybudowanie odcinka o długości 18,3 km, będzie kosztowało około 630 mln zł, a droga ma być gotowa w 2027 roku.

Fragment drogi S74 Łagów - Opatów powstanie na terenie powiatów kieleckiego i opatowskiego. Z jednej strony droga połączy się z projektowanym obecnie fragmentem S74 od Cedzyny do Łagowa, a z drugiej - z budowaną obwodnicą Opatowa.

Reklama

Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej drogi krajowej nr 74. Nowy odcinek rozpocznie się na wysokości kopalni w Łagowie po północnej stronie istniejącej drogi 74, po czym przetnie ją w miejscowości Zagościniec. Dalsza część trasy pobiegnie na południe od DK74, przecinając ją ponownie w Jałowęsach. Na końcowym odcinku nowa S74 poprowadzona zostanie ponownie po północnej stronie istniejącej drogi, aż do włączenia w budowaną obwodnicę Opatowa w okolicach Tomaszowa.

W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w Oziębłowie. Zaprojektowane zostały cztery przejścia dla zwierząt, w tym jedno przejście górne typu zielony most. Najdłuższym obiektem inżynierskim w ciągu S74 będzie siedmioprzęsłowy most nad potokiem Modliborka o długości ok. 150 m, z funkcją przejścia dla zwierząt pod drogą ekspresową.

Budowa drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim

Aktualnie w budowie lub projektowaniu znajduje się sześć odcinków drogi S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości ok. 104 km. Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1 i A2 i budową trasą S19 Via Carpatia.

W ubiegłym roku rozpoczęły się roboty budowlane na obwodnicy Opatowa, ten fragment będzie gotowy w 2025 roku. W tym roku, po uzyskaniu ZRID, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku S74 Mniów - Kielce (16,4 km), ta droga ma być gotowa w 2026 roku.

W marcu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S74 węzeł Kielce Zachód - Kielce (5 km), a w lipcu - dla odcinka od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa .

Zgodnie z podpisaną w marcu umową, wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S74 Cedzyna - Łagów (30 km) powinien zostać złożony w I kwartale 2025 roku, a budowa tego odcinka ma się zakończyć w 2028 roku.

Wtedy trasa ekspresowa S74 zyska ciągłość na nieprzerwanym odcinku o długości ponad 110 km od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Opatowa.

Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpatruje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla ok. 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów - Nisko