Powstanie 12 nowych sztuk Bentleya Speed Six z lat 20. Wszystkie wyprzedano

Spis treści: 01 Bentley Speed Six - reaktywacja

02 Bentley Speed Six - tradycja i nowoczesność

03 Bentley Speed Six - egzemplarz testowy jeszcze w tym roku

04 Bentley Speed Six - rekord niepobity przez 30 lat

Bentley Speed Six - reaktywacja

Poprzez uruchomienie limitowanej produkcji historycznego modelu Bentley chce uhonorować model, który w latach 1929-1930 zwyciężał w wyścigu Le Mans. Samochód zostanie stworzony przez specjalny oddział Bentleya, Mullinera. Przywracanie do życia przedwojennego samochodu nie jest dla producenta pierwszyzną, ponieważ w 2020 r. na rynku pojawił się model Blower.

Wszystkie egzemplarze Speed Six zostały sprzedane zanim fizycznie powstały. Bentley Speed Six jest uważany za jeden z najważniejszych modeli swojej epoki i w całej historii marki.

Bentley Speed Six - tradycja i nowoczesność

Nowe egzemplarze mają w maksymalny sposób przypominać oryginalne pojazdy z lat 20. W pracach nad odtworzeniem auta pomagać mają specjaliści z całej Wielkiej Brytanii. Części, z których zbudowane będą samochody, mają być często wytwarzane w taki sam sposób, jak prawie 100 lat temu. Ma to dodać autentyczności i - zdaniem Bentleya - stanowi ważną część sukcesu tego typu projektu.

Reklama

Bentley Speed Six 1 / 9 Bentley Speed Six. Powstanie 12 egzemplarzy. Źródło: materiały prasowe Autor: Bentley udostępnij

Nie oznacza to jednak, że projekt powstanie bez udziału współczesnych technologii. Na podstawie danych technicznych, zdjęć i szczegółowej analizy oryginalnych egzemplarzy powstanie trójwymiarowy model CAD. Wzorcami do badań były dwa auta - egzemplarz z 1930 roku, który brał udział w Le Mans (utrzymany w bardzo dobrym stanie, jego właściciel ściga się nim do dziś) oraz model drogowy z 1929 roku. Ciekawostki Najpiękniejsze auta w historii motoryzacji

Bentley Speed Six - egzemplarz testowy jeszcze w tym roku

Bentley deklaruje, że pierwszy egzemplarz wskrzeszonego Speed Six powstanie w drugiej połowie roku. Samochód zostanie przeznaczony do testów, po których trafi do muzeum, gdzie dołączy do powstałego w tym samym celu Blowera Car Zero.

Bentley Speed Six - rekord niepobity przez 30 lat

Speed Six został zaprezentowany w 1928 roku jako usportowiona wersja Bentleya 6½ Litre. Silnik został zmodyfikowany w taki sposób, żeby generować większą moc (180 KM). Bentley deklaruje, że w latach 1928-1930, kiedy trwała produkcja Speed Six, powstały 182 sztuki. W latach 1929 oraz 1930 samochód zwyciężał w Le Mans. Pierwsze zwycięstwo jest o tyle istotne, że podczas trwającego 24 godziny wyścigu, samochód pokonał odległość 2844 km. Tego dystansu nie pobito przez prawie 30 lat.

***