Poważne utrudnienia na Zakopiance. Akurat na długi weekend

Ponadto zamknięte zostaną dwie drogi lokalne odchodzące od ul. Sobieskiego. By ułatwić kierowcom orientacje w terenie, wyznaczono stosowne objazdy:

do ul. Sienkiewicza - objazd Zakopianką, ul. Słowackiego, ul. Żeromskiego i ul. Kasprowicza;

w kierunku Krakowa - objazd Zakopianką.

Nowy węzeł na Zakopiance wpłynie na komfort jazdy i bezpieczeństwo

Zakopianka to jednak z ważniejszych arterii drogowych na południu polski. Co roku korzystają z niej setki tysięcy kierowców, dlatego GDDKiA stale proponuje nowe rozwiązania usprawniające płynny przejazd. Budowa węzła drogowego w Myślenicach ma być jedną z takich inwestycji. Jak informuje GDDKiA:

Dzięki budowie węzła będziemy mogli zlikwidować sygnalizację świetlną, która dziś reguluje ruchem na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego. Powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na Zakopiankę. Na ul. Sobieskiego zbudujemy rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7. Likwidacja świateł i umożliwienie bezkolizyjnego włączania się do ruchu na DK7 zdecydowanie poprawi płynność i bezpieczeństwo.

Ważnym punktem inwestycji ma być także budowa nowej kładki w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu będzie można zlikwidować dotychczasowe przejście, a mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przekraczać Zakopiankę.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Banimex. Budowa potrwa 18 miesięcy, do tego czasu trzeba jeszcze doliczyć przerwy zimowe. Nowy węzeł powinien powstać do końca 2025 roku. Wartość prac to prawie 56 mln zł.