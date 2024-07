W ramach rozszerzania działalności w Europie Środkowej, Porsche zdecydowało o wyłączeniu działalności sprzedażowej marki spod Volkswagen Group Polska i utworzeniu spółki zależnej. Dyrektorem zarządzającym Porsche Polska sp. z o.o. będzie Wojciech Grzegorski, dotychczasowy dyrektor zarządzający Porsche Polska. Spółka będzie mieć siedzibę w Warszawie.

Komentując tę decyzję, Detlev von Platen, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Porsche AG stwierdził:

Polska jest krajem wschodzącym. Widzimy tu dalszy potencjał wzrostu dla Porsche, a dzięki własnej spółce zależnej możemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Naszym celem jest wzmocnienie doświadczenia marki, a tym samym dalsze zwiększenie atrakcyjności Porsche.

Wojciech Grzegorski zaznaczył, że wydzielenie spod struktur Volkswagen Group Polska nie oznacza całkowitego rozstania.

W nadchodzącej, nowej rzeczywistości chcemy jeszcze silniej zaznaczyć naszą obecność w Polsce. Jednocześnie będziemy nadal wykorzystywać synergię we współpracy z Grupą Volkswagena, m.in. w obszarze logistyki.

Co oznacza wyodrębnienie marki Porsche z Volkswagen Group Polska

Wyłączenie ze struktur Volkswagen Group Polska to duży awans dla lokalnego oddziału. Porsche przestało być jedną ze spółek VGP, stało się osobnym bytem, odpowiadającym bezpośrednio przed centralą w Stuttgarcie. Skraca to procesy decyzyjne i stawia nasz kraj wyżej w strukturach marki, co może mieć np. wpływ na zwiększenie liczby egzemplarzy limitowanych edycji modeli, których u nas było zawsze o wiele mniej, niż chętnych na nie klientów.

Taki awans polski oddział zawdzięcza rewelacyjnym wynikom sprzedaży w ostatnich latach. W 2023 r. liczba dostaw w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 41 proc. Osiągniecie poziomu 4,5 tys. egzemplarzy rocznie stawia Polskę na równi z najważniejszymi rynkami w Europie.