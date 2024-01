Popularny komunikator zniknął z Android Auto. Wszystko przez aktualizację?

Spis treści: 01 Telegram to komunikator stworzony przez Rosjan

Telegram to komunikator stworzony przez Rosjan

Telegram to bezpłatna platforma stworzona przez Rosjan - Nikołaja i Pawła Durowa (wcześniej stworzyli oni rosyjski odpowiednik VKontakte). Obok takich programów jak Messenger czy WhatsApp, należących do koncernu Meta, Telegram cieszy się na świecie sporą popularnością. Jego użytkownicy doceniają m.in. opcję tajnych czatów, w ramach której wiadomości są szyfrowane. Sam system szyfrowania spotyka się jednak z krytyką ekspertów. Telegram nie prowadzi monitoringu treści. Oznacza to więc, że aplikacja cieszy się popularnością wśród użytkowników, którzy mają coś do ukrycia, a także wśród tych, których konta na innych platformach zostały zablokowane.

Telegram zniknął z Android Auto

Telegram przez długi czas nie był obsługiwany za pomocą systemu Android Auto. Sytuacja zmieniła się jednak w maju 2023 roku, dzięki czemu z komunikatora mogli korzystać kierowcy. Po niespełna roku aplikacja znowu zniknęła z interfejsu. Jak informuje serwis autoevolution.com sytuacja ma sięgać jeszcze grudnia 2023 roku. Na forach internetowych pojawiają się kolejne zgłoszenia dotyczące problemu. Ten zaś ma dotyczyć użytkowników różnych telefonów i różnych samochodów. Do sprawy odniósł się również Google. Przedstawiciele amerykańskiego giganta poprosili również użytkowników o podanie jak największej ilości informacji, dzięki czemu możliwe będzie zdiagnozowanie przyczyny problemu.

Warto tutaj nadmienić, że w ostatnim czasie zarówno Android Auto, jak i Telegram zostały zaktualizowane. Prawdopodobnie jednak problem wynika z niedostosowania komunikatora do wymagań zaktualizowanej wersji systemu Google (komunikator miał zniknąć z listy aplikacji). Pojawiają się informacje, że osoby, które nie aktualizowały jeszcze Telegrama lub ręcznie zainstalowały starszą wersję programu, mogą korzystać z niego za pośrednictwem Android Auto.

Android Auto z funkcją wyświetlania tapety

Ostatnia aktualizacja Android Auto przyniosła również pewne, wizualne, zmiany w samym interfejsie. Pojawiła się funkcja pozwalająca na to, by wyświetlać na ekranie systemu multimediów w naszym samochodzie tapetę z połączonego telefonu. Wcześniej wszyscy użytkownicy systemu Google musieli zadowoliśc się czarnym tłem. System auta może wyświetlić właściwie każdą tapetę. Wyjątek stanowią tapety interaktywne, animowane oraz generowane przez sztuczną inteligencję.