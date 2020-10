Polskie miasto chce zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami

Katowicki samorząd chce spróbować uporządkować wypożyczanie ogólnodostępnych elektrycznych hulajnóg na minuty, wyznaczając dla nich specjalne parkingi. Lokalizacja parkingów ma zostać wprowadzona do aplikacji operatorów hulajnóg.

Jak wskazano w informacji przygotowanej przez katowicki magistrat, opublikowanej m.in. w środę na facebookowym profilu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w Katowicach do końca października powinno powstać 40 parkingów, z których 34 znajdzie się w śródmieściu, a 6 na obszarze Katowickiego Parku Leśnego.



Parkingi zostaną wyznaczone poprzez namalowanie przez pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów białą farbą prostokąta z symbolem hulajnogi m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, dworca kolejowego, centrum przesiadkowego Sądowa, w Strefie Kultury, na terenie Uniwersytetu Śląskiego czy w pobliżu najbardziej uczęszczanych ulic.



Miasto wskazuje, że wyznaczenie parkingów zostało uzgodnione z obecnie działającymi w mieście operatorami: Bolt i blinkee.city. Plan wdrożenia projektu był konsultowany w styczniu br. z czterema operatorami działającymi wówczas w Katowicach. Pandemia pokrzyżowała wówczas plany trzech firm, które wycofały się z miasta.



Jak zaznaczyła cytowana przez katowicki magistrat Adriana Kamińska-Flak z wydziału transportu, do tematu powrócono po lockdownie. "Podjęliśmy kolejne rozmowy nt. wytyczenia parkingów dla e-hulajnóg, zasad parkowania, działań zapobiegającym chaotycznemu porzucaniu hulajnóg" - wyjaśniła.



Miasto podało, że wszystkie lokalizacje parkingów zostaną wprowadzone do aplikacji, a operatorzy o nowych zasadach będą informowali użytkowników za pośrednictwem aplikacji i maili. Najprawdopodobniej z początkiem listopada regułą ma stać się wypożyczanie i oddawanie hulajnóg w wyznaczonych miejscach.



Prezes blinkee.city Marcin Maliszewski zapowiedział, że operator "będzie zachęcać" użytkowników do pozostawiania urządzeń we wskazanych miejscach. "Naszym celem jest harmonijna współpraca z magistratem i odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. (...) Elektryczne hulajnogi blinkee.city nadal będzie można oddawać w strefach, ale tzw. hot spoty, czyli parkingi będą dodatkowo premiowane" - zapowiedział.



Miasto wyjaśnia, że w obszarach nieobjętych parkingami będzie można wciąż pozostawiać hulajnogi: w dowolnym, bezpiecznym miejscu. Dodatkowo, na ulicach wyłączonych z ruchu, w przyszłości, wraz z dalszym rozwojem aplikacji, automatycznie ograniczana ma być prędkość hulajnóg - do 15 km/h.



Przedstawiciele firmy Bolt sygnalizują, że w ich aplikacji dostępne są instrukcje dotyczące bezpiecznej jazdy oraz lokalne zasady jazdy i parkowania. Mieszkańcy Katowic, którzy korzystają z e-hulajnóg tej firmy otrzymają wiadomość e-mail z instrukcją, gdzie można znaleźć wyznaczone parkingi.