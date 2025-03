Nowy parking znajduje się w południowo-wschodniej części lotniska, naprzeciwko strefy obsługi samolotów, co zapewnia wygodny dostęp do terminalu. Jest oświetlony, dobrze oznakowany i wyposażony w monitoring, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Parking jest połączony z sąsiednim P4, a pasażerowie mogą liczyć na darmowy transfer, który zawiezie ich pod terminal. Dzięki temu, parking P5 to rozwiązanie, które nie tylko zwiększa liczbę miejsc postojowych, ale także upraszcza podróż na lotnisko.