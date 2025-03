W ubiegłym roku firma Solaris dostarczyła swoje produkty do 12 krajów. Głównymi odbiorcami pojazdów byli operatorzy z Włoch, Polski, Niemiec, Rumunii, Szwecji i Hiszpanii. Firma sprzedała łącznie 1525 pojazdów, co oznacza wzrost o 4,7 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Sukces ten przyczynił się do osiągnięcia przez grupę przychodów na poziomie 927 mln euro, co stanowi wzrost o ponad 13 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jednym z kluczowych osiągnięć był pierwszy kontrakt na dostawę autobusów elektrycznych na rynek amerykański, co stanowi ważny krok w ekspansji firmy na rynek autobusów zeroemisyjnych w USA.