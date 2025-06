Polski MacGyver. Zamontował silnik spalinowy w rowerze i znicz zamiast światła

Zamiast mandatu skierowano wniosek do sądu, a konstrukcja pojazdu naruszała wiele przepisów dotyczących dopuszczenia do ruchu oraz bezpieczeństwa.

Jednostka została umieszczona przy pedałach i zakryta kawałkiem materiału. Z kolei do ramy przymocowano motocyklowy zbiornik paliwa. Więc nawet kiedy silnik był wyłączony, natychmiast było widać, że nie jest to zwykły rower.

Policjanci nie zdradzili w swoim komunikacie żadnych szczegółów tej nietypowej konstrukcji, ograniczając się do stwierdzenia, że "stan techniczny oraz zastosowane rozwiązania stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa - zarówno dla kierującego, jak i innych uczestników ruchu". Wspomnieli jednak o jednym smaczku - za tylne światło pozycyjne mężczyźnie służył elektryczny wkład do znicza. Trzeba jednak oddać honor, że był on przepisowej, czerwonej barwy.

Policjanci nie wymienili jakie konkretnie wykroczenia popełnił mężczyzna, więc musimy oprzeć się na tym co zawarto w lakonicznym komunikacie. Po pierwsze zamontowanie silnika sprawiło, że rower stał się pojazdem mechanicznym. Oznacza to, że powinien otrzymać odpowiednią homologację, pozwalającą na dopuszczenie go do ruchu.