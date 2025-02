SL 680 Monogram Series to dwumiejscowy roadster napędzany 4.0-litrowym V8 biturbo o mocy 585 KM. Moc trafia na cztery koła dzięki napędowi 4MATIC+, a przyczepność poprawia skrętna tylna oś. Osiągi? Sprint do „setki” w okolicach 4 sekund, prędkość maksymalna przekraczająca 300 km/h.

Ale ten samochód nie został stworzony do bicia rekordów prędkości – to luksusowy pojazd, który ma zapewniać komfort podróżowania na najwyższym poziomie.

Miękki dach otwiera się w 15 sekund, a kabina to klasyczny Maybach – najwyższej jakości skóra, metalowe detale i podświetlane emblematy. Samochód ma także wyjątkowe wyciszenie wnętrza, co przy otwartym dachu jest rzadkością w roadsterach.

SL 680 Monogram Series dołącza do gamy Mercedesa-Maybacha, obok luksusowej Klasy S, SUV-a GLS i elektrycznego EQS. Model powstanie w limitowanej liczbie egzemplarzy i trafi wyłącznie do najbardziej wymagających klientów. W Polsce Maybachy sprzedają się bardzo dobrze – nasz rynek jest drugim co do wielkości w Europie po Niemczech.