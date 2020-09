Polska stolicą LPG? A może raczej diesla?

W krajach Unii Europejskiej porusza się obecnie ponad 9,15 mln samochodów korzystających z alternatywnych paliw gazowych – LPG i CNG. Prawie jedna trzecia z nich zarejestrowana jest w Polsce!

Według danych z 2018 roku (nowsze nie są jeszcze dostępne) po drogach Unii Europejskiej porusza się ponad 327 mln aut. 2,8 proc. z nich, czyli 9,15 mln, korzysta z alternatywnych paliw gazowych. Zaledwie 0,7 proc. (ok 2,9 mln samochodów) to auta hybrydowe. Tylko 0,3 proc. (niespełna 1 mln) korzysta z napędu bateryjnego. Jak na tym tle prezentuje się nasz kraj?



Z najnowszych danych udostępnionych Interii przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że wbrew europejskiej modzie, w Polsce największą popularnością cieszą się pojazdy napędzane silnikami wysokoprężnymi. Na olej napędowy jeździ u nas aż 11 576 470 samochodów. Trzeba jednak wyjaśnić, że powyższe liczby obejmują wszystkie zarejestrowane w naszym kraju pojazdy. Statystykę dotyczącą diesli zawyżają więc wszelkiego rodzaju pojazdy dostawcze, autobusy i samochody ciężarowe, których w Polsce - w sumie - zarejestrowanych jest około 3,4 mln.



Drugie miejsce w rankingu popularności zajmują oczywiście pojazdy (głównie auta osobowe, ale i motocykle) z silnikami benzynowymi. W zbiorze zarejestrowanych w Polsce pojazdów zasilanych silnikami o zapłonie iskrowym widnieje obecnie 10 663 649 pozycji. Jak na tym tle prezentują się paliwa alternatywne pokroju LPG i CNG?



Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że obecnie flota aut zasilanych LPG wynosi blisko 2,7 mln sztuk (2 681 048 sztuk). Do tej liczby wypadałoby jeszcze dodać blisko 10 tys. pojazdów (9929 sztuk) - głównie ciężarowych - których właściciele zdecydowali się na montaż instalacji gazowej do silnika Diesla.



Zdecydowanie mniejszym wzięciem cieszy się CNG. W sumie, biorąc pod uwagę różne formy instalacji (na gaz sprężony lub skroplony), flota poruszających się po naszych drogach pojazdów na CNG liczy zaledwie 3401 pojazdów.



W siłę rosną za to hybrydy. W przypadku aut, w których pierwsze skrzypce gra - wspomagany motorem elektrycznym - silnik o zapłonie iskrowym, zestawienie liczy obecnie ponad 92 tys. sztuk. W Polsce mamy również blisko 9 tys. (8887 sztuk) pojazdów (często autobusów), w których elektryczny motor trakcyjny wspomaga silnik Diesla.



Flota wszystkich pojazdów bateryjnych, która wzbogaciła się ostatnio m.in. za sprawą zakupu bezemisyjnych autobusów przez kilka miejskich przedsiębiorstw transportowych, liczy obecnie dokładnie 17 132 pojazdów.



