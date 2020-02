Połowa kierowców BMW ma mniej niż 30 lat

Młody człowiek w samochodzie z dużym przebiegiem, który jeździ brawurowo i powoduje dużo wypadków. Tak mniej więcej Polacy wyobrażają sobie kierowców BMW. Sprawdźmy, ile w tym stereotypie jest prawdy i przyjrzyjmy się dotyczącym ich statystykom.

Zdjęcie /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Kierowcy BMW owiani są złą sławą, a w mediach pełno doniesień o ich brawurowym stylu jazdy i wypadkach z ich udziałem. Jednak stereotyp ten jest jedynie częściowo prawdziwy. To fakt, że wśród posiadaczy tej marki dominują młodzi mężczyźni z pojazdami o dużej pojemności silnika. Niekoniecznie jednak to kierowcy BMW powodują najwięcej wypadków na polskich drogach.

Ulubiona marka młodych mężczyzn

Wśród posiadaczy BMW 8% ma 18-20 lat. 21-25 lat ma kolejne 19%. Największą grupą są osoby w wieku 26-30 lat, którzy stanowią 21% wszystkich właścicieli tej marki. Średni wiek kierowcy BMW wynosi 34 lata. To o 4 lata mniej niż od przeciętnego polskiego kierowcy i najmniej ze wszystkich marek. Ponadto tylko 16% posiadaczy BMW to kobiety.

Zdjęcie / Rankomat

Niedoświadczeni, ale ostrożni?

Pomimo stereotypów i młodego wieku kierowcy BMW rzadko deklarują szkody. W 2019 roku zaledwie 16,7% z nich przyznało się do spowodowania co najmniej jednej szkody w całej swojej historii ubezpieczenia. Pod tym względem nieznacznie wyprzedzili ich jedynie posiadacze Audi (16,6%). Na drugim biegunie znaleźli się właściciele aut japońskich takich jak Nissan (22,1%) czy Toyota (21,8%). Oczywiście kierowcy nie muszą podawać prawdy w deklaracjach, jednak zostanie ona zweryfikowana przez UFG podczas zakupu polisy OC.

Zdjęcie / Rankomat

Młodzi kierowcy, stare auta z dużym przebiegiem

Choć z każdym rokiem rośnie sprzedaż nowych modeli BMW, to wciąż najwięcej miłośników tej marki jeździ autami kilkunastoletnimi. Ponad 30% BMW na polskich drogach to pojazdy mające 16-20 lat. Prawie tyle samo jest w przedziale 11-15-lat. Ponad dwudziestoletnich jest 14,5%, natomiast te najmłodsze (do 10 lat) stanowią 22,8%.

Zdjęcie / Rankomat

W przypadku BMW potwierdza się jednak stereotyp o dużych przebiegach na liczniku. Średnia przejechanych kilometrów dla BMW wynosi 224 tys. km. Przeciętny polski samochód ma ich mniej o 34 tys. km. Więcej na licznikach mają jedynie samochody Audi, choć tylko o 2 tys. km. Większość rodaków potrzebuje ok. 2 lat, aby tyle przejechać.

Zdjęcie / Rankomat

Seria 3 królową polskich dróg

50% właścicieli BMW deklaruje posiadanie modelu serii 3. Na drugim miejscu znalazła się seria 5 z wynikiem 27%. Wśród miłośników tej marki nie brakuje zarówno pracowników fizycznych (13%), jak i umysłowych. W drugiej grupie większość stanowili pracownicy biurowi (11%).

Zdjęcie / Rankomat

OC na BMW najdroższe w kraju

W 2019 roku obowiązkowe ubezpieczenie samochodu marki BMW było najdroższe, w porównaniu do 10. innych najczęściej ubezpieczanych marek i kosztowało średnio 896 zł. To aż o 30% więcej niż wyniosła średnia w całym kraju (689 zł). Co mogło być przyczyną tak wysokiej średniej składki OC? Okazuje się, że każdy z wymienionych wyżej elementów mógł mieć znaczny wpływ na cenę ubezpieczenia BMW.

Zdjęcie / Rankomat

- Na wysokość składki wpływa wiele czynników, związanych zarówno z kierowcą, np. jego wiek, jak i ubezpieczanym pojazdem. Zazwyczaj cena polisy dla aut starszych, o dużej pojemności silnika i dużym przebiegu będzie większa. Jednak nie jest to regułą. Dlatego zawsze warto porównać oferty wszystkich ubezpieczycieli - mówi Tomasz Kroplewski, Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży Rankomat.