Policyjny radiowóz zderzył się ze śmigłowcem LPR

Jak ustaliło radio RMF, do wypadku doszło w pobliżu węzła Poznań-Krzesiny. Ze wględu na poważny stan poszkodowanego motocyklisty, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kolizja radiowozu ze śmigłowcem LPR

Pilot wylądował na zamkniętej autostradzie i gdy załoga udzielała pomocy rannemu, doszło do uszkodzenia śmigłowca. Jak donosi RMF, kierowca radiowozu zignorował zabezpieczenia i wjechał pod wirnik, przez co doprowadził do kolizji pokładowych anten z łopatami wirnika. Policjant odjechał z miejsca kolizji, nie reagując na sygnały pilota.

Na łopatach wirnika śmigłowca pojawił się uszkodzenia po kontakcie z antenami. W efekcie śmigłowiec został uziemiony w miejscu lądowania. Na miejsce będzie musiał dotrzeć mechanik, który oceni, czy maszyna będzie mogła wznieść się w powietrze, czy też konieczna będzie wymiana uszkodzonych łopat.

Życia rannego w wypadku motocyklisty nie udało się uratować.

Łopaty wirnika to kluczowy element śmigłowca

Łopaty wirnika to kluczowy element śmigłowca. Nawet pozornie drobne uszkodzenie może doprowadzić do poważnego wypadku, podczas lotu może bowiem dojść do rozwarstwienia łopaty i efekcie - destrukcji. Dokładnie w ten sposób doszło do katastrofy Sokoła TOPR w Tatrach w 1994 roku. Wówczas jeden z ratowników został uderzony w głowę obracającą się łopatą, gdy śmigłowiec pozostawał w zawisie tuż nad ziemią. Nieświadomy uszkodzenia łopaty pilot wystartował do lotu powrotnego. Wówczas doszło do rozwarstwienia łopaty, która obcięła belkę ogonową, a śmigłowiec rozbił się w Dolinie Olczyskiej. Zginęły wszystkie cztery osoby znajdujące się na pokładzie.