Choć nierzadko działania patostreamerów balansują na granicy prawa, to w przypadku jego naruszenia, polskie służby podejmują odpowiednie kroki. Przekonał się o tym 23-letni patostreamer z Bocianowa, który wpadł w ręce policji po tym, gdy dopuścił się złamania prawa.

Mężczyzna zdemolował samochód. Namówił go widz

Na co dzień zajmował się relacjonowaniem swojego życia w formie transmisji na żywo prowadzonych w mediach społecznościowych. Uwagę funkcjonariuszy przykuło jedno z zachowań, którym mężczyzna zabłysnął przed swoimi widzami.

Za namową jednego z oglądających, 23-latek miał wejść na dach zaparkowanego samochodu i po nim skakać, doprowadzając do uszkodzenia auta i wyrządzając szkody na 3 tys. zł. Wszystko odbyło się 27 lutego podczas trwającej transmisji na żywo.

Policjanci zlokalizowani patostreamera i zatrzymali go. 123 rf 123RF/PICSEL

Z uwagi na upojenie alkoholowe, 23-latek spędził noc w areszcie, a na drugi dzień przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia. We współpracy z prokuratorem, funkcjonariusze zakwalifikowali ten czyn, jako występek o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszych losach mężczyzny zdecyduje sąd.