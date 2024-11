Policja podsumowała święta na drogach. Jaki był efekt masowych kontroli?

Policjanci, jak co roku, w okresie Wszystkich Świętych przeprowadzili na drogach akcję specjalną. Funkcjonariusze nie tylko zabezpieczali drogi wokół cmentarzy, ale i w wielu miejscach ręcznie kierowali ruchem. Ponadto kontrolowali główne drogi, zwracając uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców, głównie w zakresie ograniczeń prędkości, ale także w rejonach przejść dla pieszych.

Jak wyglądał okres świąteczny na drogach?

Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada, na drogach okazał się bezpieczny. Doszło co prawda do 37 wypadków drogowych, w których rannych zostały 44 osoby, ale żaden wypadek nie zakończył się tragicznie. Ponadto policjanci zatrzymali 245 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.

Z kolei 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych, doszło do 41 wypadków, w których 51 osób odniosło obrażenia, a jedna osoba zginęła. Tego dnia policjanci zatrzymali 240 kierujących pod wpływem alkoholu. Natomiast 31 października policjanci zatrzymali 214 nietrzeźwych kierujących, doszło wówczas do 55 wypadków, których ranne zostały 62 osoby, a dwie zginęły.

W tym roku na drogach było bezpieczniej

Policyjne statystyki za okres od 31 października do 2 listopada są wyraźnie lepsze niż zeszłoroczne. W tym okresie doszło 133 wypadków (o 40 mniej niż w zeszłym roku), w których zginęły 3 osoby (o 8 mniej niż w zeszłym roku), a 157 zostało rannych (34 mniej). Policjanci zatrzymali również symbolicznie mniej pijanych kierowców - 699 (wobec 708 w 2023 roku).

Z dróg płyną więc dobre wiadomości. To ważne, bo statystyki za cały rok niestety, wskazują na to, że pierwszy raz w tym wieku nastąpi rok do roku pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Największy wpływ na taki stan rzeczy ma rosnąca liczba zdarzeń z udziałem pieszych.