Policja kupiła radiowozy za 5,5 mln zł

"Będziemy robić wszystko, żeby dalej modernizować polską policję i garnizon zachodniopomorski. Dzisiaj cieszmy się z tego momentu, bo materializują się rzeczy naprawdę duże - to 5,5 mln zł, które trafia (do garnizonu - PAP) w postaci tych siedemnastu radiowozów" - powiedział dziennikarzom w czwartek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Zaznaczył, że należy zwrócić uwagę na ambulanse pogotowia ruchu drogowego. "Do tej pory mieliśmy siedem takich pojazdów, dzisiaj trafia pięć. Podwajamy, można powiedzieć, liczbę wozów, które służą do obsługi najtrudniejszych zdarzeń drogowych" - wskazał.

Pięć ambulansów trafi do komend miejskich w Szczecinie i Koszalinie, a także do komend powiatowych w Goleniowie, Kołobrzegu i Stargardzie. Wyposażone są w sprzęt wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych: na dachu mają tablicę wyświetlającą znak "uwaga wypadek", a wewnątrz jest miejsce do pracy biurowej z komputerem, routerem i wielofunkcyjną drukarką, a także m.in. zestaw znaków drogowych, lampy, pachołki drogowe, drogomierz i parawan.

"To pojazdy nowoczesne, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalne i niezwykle pomocne w naszej pracy" - mówił komendant wojewódzki policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński. "Chodzi o to, abyśmy na miejscu zdarzeń drogowych byli skuteczni i profesjonalni, i aby to wyposażenie, które znajduje się w ambulansach pogotowia ruchu drogowego powodowało, że ustalenia z miejsca zdarzenia będą faktyczne i nikt nie będzie mógł ich w żaden sposób kontestować" - kontynuował.

Pozostałe 12 pojazdów trafi do Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. "Służą do szybkiego przemieszczania się sił policyjnych, m.in. podczas zabezpieczania imprez o charakterze masowym, zgromadzeń, przejazdu kibiców, akcji poszukiwawczych czy działań pościgowych" - wyjaśnił nadinsp. Trawiński.

