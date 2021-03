Policja dostała Craftery

Do komend wojewódzkich policji trafiły właśnie 124 produkowane w Polsce Volkswageny w specjalnej zabudowie przystosowanej do potrzeb tej służby mundurowej.

Samochody te, to najnowsza wersja produkowanego w Białężycach k. Wrześni Craftera. Pojazd w wersji furgon wyposażony jest w silnik 2.0 TDI o mocy 177 KM, automatyczną skrzynię biegów i zabudowę specjalną do potrzeb policji przygotowaną przez specjalizującą się w tego typu realizacjach firmę AMZ Kutno.

Volkswagen Crafter przeznaczony dla służb prewencji, przystosowany jest dla 7 policjantów wraz z wyposażeniem. Jego wnętrze, przygotowane przez AMZ Kutno, podzielone jest na trzy przedziały: pierwszy przedział to miejsca dla kierowcy i dowódcy, drugi to miejsca siedzące dla 5 policjantów, a trzeci to przedział na sprzęt służbowy. Na autach zamontowano również zestawy ochronne szyb oraz system uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Wydania samochodów trwały sukcesywnie od grudnia 2020, do marca 2021. Nowe Volkswageny Craftery zastępować będą pojazdy zakupione przez policję w latach ubiegłych.