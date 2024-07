Polacy nie zbudują autostrady w Czechach? Urząd odrzucił odwołanie

We wrześniu ubiegłego roku 15-kilometrowy odcinek S3 z Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy z Czechami otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Jednak do ruchu udostępniono tylko 12-kilometrowy fragment pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały odcinek od węzła Lubawka do granicy kraju nie może zostać udostępniony kierowcom bo wciąż nie powstała autostrada po drugiej stronie granicy.



Polska firma zwycięzcą przetargu na autostradę w Czechach

W listopadzie ubiegłego roku czeski minister Martin Kupka ogłosił, że Budimex SA złożył najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka autostrady D11 z Trutnowa do granicy z Polską w Lubawce. Budimex zaoferował cenę 11,35 mld koron netto, co stanowiło 87 proc. pierwotnie zakładanej kwoty. Drugie miejsce zajęło stowarzyszenie firm, na czele którego stanęła firma MI Roads, z ofertą na 11,71 mld koron netto. Po ogłoszeniu wyniku MI roads złożyło szereg odwołań do Dyrekcji Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej (ŘSD) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej (ÚOHS).

ŘSD uznało, że Budimex musi zostać wykluczony z postępowania przetargowego w związku z niespełnianiem wymogów dotyczących kwalifikacji technicznych. Polska firma odwołała się od decyzji Czechów, sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji Gospodarczej. Diana Zyglewska, rzeczniczka Budimexu cytowana przez ekonomickydenik.cz zapewniła, że oferta Budimexu jest wysoce konkurencyjna, a referencje przedstawiono zgodnie z wymogami projektu.

Niestety, w oświadczeniu opublikowanym w tym tygodniu, ÚOHS poinformował, że odrzuca wniosek o kontrolę działań Dyrekcji Dróg i Autostrad, "nie stwierdzając podstaw do zastosowania środków naprawczych".

Budimex ma 15 dni na złożenie odwołania od tej decyzji.

Budimex buduje autostradę w Czechach

Polska firma ma doświadczenie w realizacji kontraktów u naszego południowego sąsiada - realizuje odcinek D35 Džbánov - Litomyšl. W ramach realizowanej przez Budimex inwestycji powstanie 7,6 km autostrady, wybudowanych zostanie 147 obiektów inżynierskich, w tym mosty, wiadukty i estakady. Wykonawca zamontuje 6,3 km ekranów dźwiękochłonnych oraz przebuduje około 16 km dróg lokalnych. Zakończenie projektu zaplanowano na 2027 r.