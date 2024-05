Kiedyś jedno auto przypadało na całą rodzinę, ale dziś każdy domownik chciałby mieć swoje i najchętniej parkował by je blisko domu. Własne miejsce postojowe jest obecnie najbardziej poszukiwanym udogodnieniem na rynku nieruchomości. Ze statystyk wynika, że chętniej rezygnujemy z balkonów, wind czy ogródków, niż miejsca w garażu. Eksperci z serwisu Otodom podkreślają, że tak dużego popytu na garaże nie było od lat.

Przeprowadzona w kwietniu analiza wykazała, że ofert sprzedaży (47 proc. ogłoszeń) lub najmu mieszkania (59 proc. ogłoszeń) z dostępem do miejsca w garażu lub miejsca postojowego na zewnątrz budynku jest na rynku coraz więcej.

Reklama

Rośnie popyt na garaże. W tych miastach jest ich najwięcej

Najwięcej lokali na sprzedaż czy wynajem z miejscem postojowym jest w Trójmieście (59 proc. ofert). Wysoko plasuje się również Warszawa (55 proc.) i Kraków (49 proc.). Nieco gorzej jest we Wrocławiu (48 proc.), Katowicach (44 proc.) i Poznaniu (42 proc.).

Dostęp do własnego miejsca postojowego jest argumentem do podniesienia stawki wynajmu, jak również ceny lokalu. Przeciętnie za metr kwadratowy w wynajmowanym mieszkaniu Polacy płacą o 2-3 proc. więcej, niż w przypadku mieszkań bez tego udogodnienia.

Zdjęcie Miejsce garażowe to istotne udogodnienie. Zwłaszcza w dużych miastach. / Jan Guss-Gasiński

Najdroższe miejsca są w Warszawie. Co wpływa na cenę garażu?

Głównymi czynnikami, które wpływają na wysokość ceny zakupu lub najmu miejsca postojowego jest lokalizacja i dostępność publicznych stanowisk. Statystycznie najdrożej jest w stolicy - prywatnie miejsce może kosztować do 50 tys. złotych. Najdroższe będą rzecz jasna te zlokalizowane bliżej ścisłego centrum, jednak wynika to także z ich dostępności.

Z badania Otodom wynika, że średnia cena wynajmu miejsca postojowego to ponad 350 złotych miesięcznie. Najlepsze oferty są na Woli, Mokotowie czy Żoliborzu (350 zł/msc.). Niewiele drożej jest na Wilanowie (375 zł/msc) czy Białołęce i Ochocie (390 zł/msc.). Najdroższej jest w Śródmieściu, bowiem w ścisłym centrum Warszawy średnia cena najmu miejsca to ok. 600 zł.

Miejsc garażowych zaczyna brakować. Będzie tylko drożej

Nieruchomości z miejscami garażowymi stale przybywa, ale równie szybko rośnie liczba pojazdów poruszających się po drogach. Dodajmy do tego, że z każdym rokiem w miastach rosną strefy płatnego parkowania. Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom zaznacza, że w kolejnych miesiącach podaż wzrośnie, podobnie jak popyt.