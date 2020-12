Polacy masowo pojechali w góry na Sylwestra. Kamperami

Jak spędzić Sylwestra pod Tatrami, pomimo panującej sytuacji i zakazów rządowych? Polacy znaleźli na to sposób.

Zdjęcie /Tygodnik Podhalański / Wiadomości Polacy ruszyli kamperami w góry. Na problemy nie trzeba było długo czekać

Rząd co prawda nie może zdecydować się co do tego, czy obowiązuje zakaz przemieszczania się w Sylwestra, czy tylko uprzejma prośba obwarowana ogólnymi obostrzeniami, ale nie zmienia to faktu, że świętowanie Nowego Roku poza domem może być bardzo problematyczne.

Podstawowe utrudnienie to oczywiście zakaz wynajmowania pokoi w hotelach oraz prywatnych kwaterach. Nawet jeśli przyjechaliśmy z rodziną "służbowo". Polacy znaleźli na to jednak sposób, wypożyczając kampery i ruszając nimi w góry. Pisaliśmy niedawno o problemach, jakie napotykają pomysłowi turyści, którzy wjeżdżają na przykład na ośnieżone łąki i potem mają problemy z wyjechaniem z nich kamperami z napędem na jedną oś.

A ilu rodaków zdecydowało się na taki zimowy kemping? Okazuje się, że całkiem sporo. Na zdjęciach możecie zobaczyć jeden z przykładów - parking w okolicach Giewontu.