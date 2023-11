Pół roku na wymianę aut. Nowa strefa czystego transportu w Warszawie

Warszawskie władze zaprezentowały nowy projekt strefy czystego transportu. To prawdziwe trzęsienie ziemi, bo w stosunku do pierwotnych założeń warszawska strefa urosła ponad dwukrotnie. Władze stolicy twierdzą, że taka była wola mieszkańców i - jednocześnie - wprowadzają dla nich nowe obostrzenia. Jakimi samochodami nie wjedziemy wkrótce do stolicy?

Zdjęcie Warszawiacy mieszkający przy granicy nowej strefy mają tylko kilka miesięcy na wymianę samochodów / Krystian Dobuszyński/Polska Press / East News