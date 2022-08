Spis treści: 01 Podwyżka opłat za parkowanie w Warszawie - nowe stawki

02 Kierowcy oburzeni podwyżkami opłat za parkowanie w Warszawie

03 Podwyżka opłat za parkowanie to większa rotacja miejsc?

04 Ile stołeczny ratusz zarabia na opłatach za parkowanie?

Świąteczny poniedziałek, a faktycznie wtorek był pierwszym dniem obowiązywania nowych, wyższych opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Decyzję o podwyżce podjęła w czerwcu Rada Warszawy.

Obecnie za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą 4,5 zł, drugą - 5,4 zł, trzecią - 6,4 zł, a czwartą i każda kolejną - 4,5 zł. Opłaty wzrosły o prawie 16 procent.

Kierowcy oburzeni podwyżkami opłat za parkowanie w Warszawie

Z oczywistych względów z podwyżek niezadowoleni są kierowcy.

"Pracuję w samym centrum, a mieszkam w Wawrze. Jeżdżę samochodem do pracy, bo komunikacją miejską zajmuje mi to dwa razy więcej czasu, a przy okazji odwożę i odbieram po drodze dzieci z przedszkola i szkoły. Komunikacją miejską z przesiadkami zajęłoby mi to wieki. Za dziurę w budżecie miasta zapłacimy teraz my - kierowcy" - mówi pan Andrzej, pracownik jednego z biur w centrum. "Może zamiast podnosić ceny za parkowanie to miasto wzięłoby się za poprawę komunikacji. Ciągle słychać tylko o skracaniu tras i rzadszych kursach" - dodaje.

Wtóruje mu pani Bożena, która dwa razy w tygodniu przyjeżdża z mężem na rehabilitację do jednego ze śródmiejskich szpital. "Nie dość, że i tak muszę szukać wolnego miejsca parkingowego jeżdżąc dookoła szpitala, to jeszcze teraz musze więcej zapłacić. Mąż jest po operacji stawu biodrowego więc ma problemy z poruszaniem. Dlatego muszę go przywozić samochodem, a na taksówkę nas nie stać" - mówi kobieta.

Podwyżka opłat za parkowanie to większa rotacja miejsc?

Z wprowadzoną podwyżką nie zgadzają się też radni. "Z jednej strony ta podwyżka ma na celu łatanie budżetu miasta, a z drugiej strony ma zniechęcać mieszkańców i wszelkich użytkowników pojazdów do wjeżdżania do Warszawy" - mówi radny PiS Filip Frąckowiak. "Strefa płatnego parkowania obejmuje przecież nie tylko śródmieście, ale i główne dzielnice ale zasadniczo całą Warszawę, z drobnymi wyjątkami. To jest pewna niekonsekwencja tych decyzji" - dodaje.

Jak zaznacza podwyżki cen za parkowanie są bardzo wysokie a do tego są skokowe.

"Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich najbardziej zależy na tym, żeby była rotacja miejsc. To jest pewna niekonsekwencja dlatego, że rotacja miejsc oznacza, że samochody jeżdżą po mieście, a oni chcą żeby nie jeździły. I na dodatek ceny za parkowanie ustawione są tak, że im dłużej samochód parkuje, tym wyższa jest kwota za godzinę. Więc jeśli ma być rotacja to nie uzyska się tego efektu zwiększenia wpływu do kasy miasta poprzez długie parkowanie" - wyjaśnia radny.

Ile stołeczny ratusz zarabia na opłatach za parkowanie?

Według wyliczeń ratusza, do budżetu miasta, z tytułu opłat za parkowanie wpłynie ponad 180 milionów złotych rocznie. Rozszerzenie strefy to kolejne 22 miliony złotych w budżecie. Jedno miejsce ma szacunkowo przynosić 3504 złote rocznie.

To kolejna podwyżka opłat za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Poprzednia miała miejsce w 2020 roku, a nowa taryfa zaczęła obowiązywać od stycznia 2021 roku. Zwiększono wtedy opłatę za pierwszą godzinę postoju z 3 zł do 3,90 zł, za drugą z 3,60 do 4,60 zł, za trzecią z 4,20 zł do 5,50 zł, a za czwartą i kolejne godziny postoju z 3 zł do 3,90 zł.

