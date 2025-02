Pod prąd na A2. Znaki wprowadzają chaos i mylą kierowców?

Maciej Olesiuk Aktualizacja

W ciągu ostatnich kilku dni na autostradzie A2 doszło do dwóch bardzo poważnych wypadków. Oba łączy fakt, że doszło do nich w wyniku jazdy pod prąd. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz łódzka komenda wojewódzka poinformowały, że skontrolują oznakowanie, by sprawdzić, czy nie przyczyniło się ono do pomyłki kierowców.