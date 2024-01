Pług śnieżny przeciął samochód na pół. Świadkowie: To był prawdziwy cud

Spis treści: 01 Podczas zimy lepiej zdjąć nogę z gazu

02 Mocne auto i napęd 4x4 nie zawsze uratują nas z opresji

03 Siła uderzenia rozerwała pojazd na dwie części

04 Jak wyprzedzić bezpiecznie i zgodnie z przepisami?

Podczas zimy lepiej zdjąć nogę z gazu

Nie ma się co oszukiwać - w warunkach zimowych bardzo łatwo o utratę panowania nad pojazdem, a kontakt z oblodzoną i zaśnieżoną nawierzchnią szybko potrafi zweryfikować czy faktycznie potrafimy posługiwać się wyobraźnią i rozsądkiem. W takich sytuacjach nie ma znaczenia jakim samochodem się poruszamy i w jaki napęd jest on wyposażony. Jeśli sami nie wykażemy się respektem do panujących na drodze warunków, nie pomogą nam ani nowe technologie ani mocne auto.

Mocne auto i napęd 4x4 nie zawsze uratują nas z opresji

Niedawno mógł się o tym przekonać pewien amerykański kierowca, który za bardzo zaufał możliwościom swojego wyczynowego Subaru WRX, napędzanego mocnym silnikiem i wyposażonym w bardzo sprawny napęd na wszystkie koła. Mężczyzna przy skrajnie złych warunkach pogodowych zdecydował się wykonać szalenie niebezpieczny manewr wyprzedzania. Nie tylko zlekceważył on panującą za oknem pogodę, ale też znacząco przesadził z prędkością i wybrał miejsce z ograniczoną widocznością. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną w kabinie ciężarówki i opublikowane ku przestrodze przez Departament Transportu stanu Nowy Jork.

