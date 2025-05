Obowiązkiem każdego kierowcy, który decyduje się zaparkować w strefie płatnego parkowania jest uiszczenie opłaty parkingowej, a zatem opłacenie deklarowanego czasu postoju. Obecnie w wielu miejscach w Polsce można to zrobić przy parkomacie lub za pomocą aplikacji mobilnej. Opłacenie postoju powinno odbyć się natychmiast po zaparkowaniu samochodu, lecz… co to znaczy "natychmiast"?