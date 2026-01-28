Płacą w Polsce 723 tys. zł podatku dziennie. Rekord Volkswagena

W skrócie Grupa Volkswagena sprzedała w Polsce blisko 166 tys. nowych samochodów w 2025 roku, odpowiadając za około 25 proc. ogółu sprzedaży nowych aut.

Skoda pozostaje najpopularniejszą marką należącą do Volkswagena, a Skoda Octavia była liderem sprzedaży wśród aut tej marki.

Volkswagen zapłacił w 2025 roku 264 mln zł podatku, co daje ponad 723 tys. zł dziennie – najwięcej w polskiej branży motoryzacyjnej.

Należące do Volkswagena marki Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda i Seat sprzedały w ubiegłym roku w Polsce ponad 156,8 tys. aut osobowych (+8,9 proc. r./r.). Biorąc pod uwagę, że w całym 2025 roku na polskie drogi trafiło według danych IBRM Samar dokładnie 597 428 nowych aut osobowych (+ 8,3 proc. r./r.), sama tylko Grupa Volkswagena odpowiadała za ponad 26,3 proc. rejestracji!

Drugie miejsce w rankingu największych motoryzacyjnych graczy na polskim rynku zajmuje obecnie koncern Toyota Motor (marki Toyota i Lexus) z 17,9 proc. udziału w ogóle rejestracji). Podium zamyka Hyundai Motor (marki Hyundai i Kia) z udziałem w rejestracji nowych aut osobowych na poziomie 10,0 proc. W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze alians Renault Nissan Mitsubishi (9,5 proc. udziału w strukturze rejestracji aut osobowych) i koncern Stellantis (6,6 proc. w ogóle rejestracji.

Polacy wciąż kochają Skodę. Octavia i Superb liderami sprzedaży

Najsilniejsza marką Grupy Volkswagena w Polsce jest obecnie Skoda. W 2025 roku na polskie drogi trafiło aż 65 508 nowych aut czeskiej marki. Oznacza to, że Skoda zajęła drugą pozycję w rankingu najpopularniejszych marek ustępując nad Wisłą jedynie Toyocie (93 tys. rejestracji). Wypracowany przez czeskiego producenta wynik jest aż o 8,9 proc. lepszy niż przed rokiem.

Absolutnym hitem sprzedaży Skody w Polsce pozostaje Octavia z ubiegłorocznym wynikiem aż 21 120 zarejestrowanych egzemplarzy. Na podium znalazły się też Skoda Superb (7 860 rejestracji) i Skoda Kamiq (7 859 rejestracji). Pierwsza piątkę zamykają kolejno: Skoda Fabia (7 766 rejestracji) i Skoda Kodiaq (7 445 rejestracji).

Nowy przebój od Volkswagena. T-Rock hitem w Polsce

Drugie miejsce w koncernowym rankingu zajmuje Volkswagen z wynikiem 39 023 zarejestrowanych w Polsce w 2025 nowych aut (+11,8 proc. r./r.). Do tego dorobku należy jeszcze dodać ponad 10 tys. samochodów dostawczych. Na ten wynik składa się 3 892 dostawczaków z homologacją osobową i aż 7 629 nowych aut dostawczych z homologacją ciężarową (+23,9 proc.).

Najlepiej sprzedającym się nowym Volkswagenem w 2025 roku był w Polsce Volkswagen T- Roc (10 033 rejestracji). W pierwszej trójce znalazły się też modele: Golf (6 601 rejestracji) i Tiguan (6 428 rejestracji)

Polacy kupują 84 nowe Audi dziennie. Nowy rekord

Trzecią pod względem popularności marką Grupy Volkswagena w Polsce jest obecnie Audi! Marka z Ingolstadt dostarczyła w ubiegłym roku polskim nabywcom aż 30 626 nowych samochodów (+5,0 proc. r./r.). Oznacza to, że każdego dnia - wliczając w to niedziele i święta - na polskie drogi wyjeżdżały w ubiegłym roku aż 84 fabrycznie nowe auta niemieckiego producenta.

Cupra czarnym koniem Volkswagena w Polsce. 6. rynek na świecie

Szybko rośnie jej jednak poważna konkurencja w postaci nowego dziecka niemieckiego koncernu - usportowionej Cupry, która również widziałaby siebie wśród marek premium. W ubiegłym roku na polski rynek trafiło aż 13 846 nowych aut marki Cupra - przeszło trzykrotnie więcej niż w przypadku Seata (3 973 rejestracje). Jak informuje Daria Zielaskiewicz - dyrektorka marek Cupra i Seat, Polska jest obecnie już 6 rynkiem sprzedaży marki Cupra na świecie. Jakby tego było mało, blisko 13,9 tys. zarejestrowanych w ubiegłym roku w Polsce egzemplarzy oznacza skokowy wzrost popularności hiszpańskiej marki aż o 20 proc.

723 tys. zł podatku dziennie. Co drugie auto w leasingu lub kredycie

Bardzo ciekawie prezentują się też dane Grupy Volkswagena dotyczące finansów. Jak poinformowała Carla Ventzen - prezeska zarządu Volkswagen Group Polska - w 2025 roku Volkswagen zapłacił największy podatek w branży automotive w Polsce - 264 mln zł. Oznacza to, każdego dnia ubiegłego roku do polskiego budżetu wpływało z tego tytułu ponad 723 tys. zł.

Co ciekawe, aż 52,3 proc. sprzedanych w ubiegłym roku w Polsce nowych aut Grupy VW korzystało z wewnętrznego finansowania VWFS. To aż o 2 proc. więcej niż przed rokiem, a warto zauważyć, że mowa wyłącznie o dedykowane zakupie aut usłudze własnej niemieckiego koncernu, bez wliczania w to oferty banków komercyjnych

Warto jeszcze dodać, że od momentu powołania do życia spółki Volkswagen Group Polska w czerwcu 2012 roku, w sumie marki niemieckiego koncernu dostarczyły polskim nabywcom ponad 1,6 mln samochodów.

