Niespodziewany koniec policyjnego pościgu. Wszystko nagrały kamery

Pijany i z sądowym zakazem uciekał przed policją. Skończył na słupie

Do groźnego wypadku doszło w nocy z wtorku na środę w Łukowie. 43-letni mężczyzna za kierownicą Skody zignorował sygnały do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Jak się okazało, miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi.