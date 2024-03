Parkingowa rewolucja w Lublinie. Nadchodzą podwójne i skuteczne kontrole

Spis treści: 01 Lubin przestrzega kierowców. Na drogi wyjadą samochody e-kontroli

02 Więcej kontroli, to więcej mandatów. Tak zarabia miasto

03 Tak wygląda Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie

Mieszkańcy Lublina powinni się mieć na baczności. Już niebawem w Strefach Płatnego Parkowania porządku będą pilnować dwa samochody wyposażone w kamery. Auta będą kontrolować parkingi i porównywać numery rejestracyjne zaparkowanych aut z danymi parkometrów i bazami innych kanałów sprzedaży czy abonamentów.

Lubin przestrzega kierowców. Na drogi wyjadą samochody e-kontroli

Samochody służące do E-Kontroli sprawdzają się już w innych dużych miastach. To elektryczne Nissany Leaf z zamontowaną na relingach dachowych aparaturą. Kamera skanuje tylko tablicę rejestracyjną kontrolowanego pojazdu, automatycznie wymazując wszystkie obrazy i wizerunki osób, które mogą pojawić się podczas robienia zdjęć.

Reklama

Zdjęcie Samochody e-kontroli to elektryczne Nissany Leaf / ZDM Warszawa / materiały prasowe

Jeżeli samochód e-kontroli znajdzie samochód bez opłaconego postoju, zapisze sobie jego numery w pamięci. Po kilku minutach kontrola jest wykonywana ponownie, by zweryfikować, czy kierowca opłacił w tym czasie postój. Jeśli się to nie stało, wówczas mandat zostaje wysłany do właściciela pojazdu pocztą - papierowego kwita za wycieraczką już nie znajdziemy.

Ten, kto nie zapłaci, nie znajdzie wezwania za wycieraczką. Wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej będą wysyłane do kierowców pocztą. Powstanie też dokumentacja fotograficzna wraz ze współrzędnymi GPS, dzięki którym będzie wiadomo, w jakiej dokładnie lokalizacji znajdował się weryfikowany samochód. Weronika Opasiak, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Więcej kontroli, to więcej mandatów. Tak zarabia miasto

Zaletą tego typu rozwiązania jest podwojona częstotliwość kontroli, monitoring strefy parkowania oraz mniej błędów i reklamacji. Rozpoczęcie działalności przez MPK Lublin w roli operatora całej SPP nastąpi 11 maja. Umowę z MPK zawarto na 96 miesięcy, czyli do 11 maja 2032 r. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono w wysokości stanowiącej 34% prowizji od wartości przychodów z opłat parkingowych (bilety, aplikacje mobilne oraz abonamenty ogólnodostępne).

Tak wygląda Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie

W Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie dostępnych jest ponad 2,7 tys. miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. Wpływy z SPP za 2023 rok wyniosły ponad 13,1 mln zł. Można się więc spodziewać, że przy pomocy aut e-kontroli wpływy za 2024 rok będa jeszcze większe. Stawki w Strefie Płatnego Parkowania w Lublinie prezentują się następująco:

Strefa A: pierwsza godzina - 4,50 zł, druga - 5,40 zł, trzecia - 6,40 zł, każda kolejna - 4,50 zł

Strefa B: pierwsza godzina - 2,80 zł, druga - 3,30 zł, trzecia - 3,90 zł, każda kolejna - 2,80 zł

Strefa C: pierwsza godzina - 2,30 zł, druga - 2,70 zł, trzecia - 3,20 zł, każda kolejna - 2,30 zł