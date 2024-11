Wyścigowa Toyota GR Corolla H2, która od lat stanowi poligon doświadczalny dla technologii wodorowych japońskiego producenta, otrzymała kolejną ważną "aktualizację". Podczas finałowej rundy wyścigów Super Taikyu na torze Fuji zaprezentowano nową wersję pojazdu, która wykorzystuje odparowany wodór. Choć technologia znajduje się nadal we wstępnej fazie rozwoju, inżynierowie liczą, że poprawi ona efektywność energetyczną całego układu zasilania ciekłym wodorem. Wszystko poprzez odzyskiwanie i wykorzystywanie odparowanego gazu jako źródła energii.

Początkowo Toyota GR Corolla H2 była napędzana wodorem w formie gazowej. Od maja 2023 roku prototypowa wersja wyczynowego pojazdu przeszła na technologię wodoru ciekłego. Dzięki temu proces tankowania stał się szybszy, a zbiorniki auta są w stanie pomieścić jeszcze więcej paliwa. Niestety zastosowanie nowego rozwiązania przyniosło także negatywny efekt w postaci parowania wodoru wskutek jego podgrzewania.

Jak działa technologia wykorzystania odparowanego wodoru?

W przeszłości odparowany wodór, który powstawał w trakcie jazdy, był uwalniany do atmosfery, co skutkowało większymi stratami energii. Nowa technologia poddaje go jednak specjalnej obróbce. W pierwszej fazie odparowany wodór trafia do specjalnie w tym celu zaprojektowanej sprężarki, która zwiększa ciśnienie gazu od dwóch do czterech razy. Umożliwia to przekształcenie odparowanego wodoru w paliwo wodorowe, służące do zasilania silnika.

Efektem ubocznym sprężania jest ponowne powstawanie odparowanego wodoru, który tym razem trafia do małego modułu ogniw paliwowych i posłuży do wytworzenia energii elektrycznej. Powstały w ten sposób prąd może zasilać m.in. silnik pompy ciekłego wodoru. Nadwyżki odparowanego wodoru, które nie zostaną wykorzystane do wytworzenia prądu, trafią do specjalnego katalizatora, gdzie zostaną przekształcone w parę wodną i automatycznie oprowadzone rurą wydechową.

Zdjęcie Jak działa technologia wykorzystania odparowanego wodoru? / materiały prasowe

Do modeli produkcyjnych wciąż daleka droga

Toyota zaznacza, że choć wprowadzenie kolejnych rozwiązań do modelu GR Corolla H2 stanowi istotny krok w stronę dekarbonizacji, wdrożenie podobnych technologii do produkcji masowej nie będzie szybkim i prostym zadaniem.

Pracujemy nad tym autem mając cały czas z tyłu głowy wyzwania, na jakie silnik napędzany wodorem musi być gotowy w normalnych warunkach drogowych. Naszym celem nie jest tylko wygrywanie wyścigów. To swego rodzaju test naszych technologii. zaznaczał jakiś czas temu Koji Sato - dyrektor generalny Toyoty.