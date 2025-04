Sieć stacji paliw Avia przyjęła dość nietypową strategię dotyczącą promocji. Od pewnego czasu operator informuje o promocji, w ramach której klienci będą mogli zatankować 95-oktanową benzynę i olej napędowy w cenie 4,99 zł za litr. Promocja odbywa się co czwartek, ale za każdym razem dotyczy stacji w konkretnej lokalizacji. Na przestrzeni ostatnich tygodni Avia prowadziła swoją akcję na stacjach znajdujących się m.in. w Gorzkowie, Dębicy, Szczecinie czy Nidzicy.

Dziś (24 kwietnia 2025 r.) taniej będą mogli zatankować klienci stacji paliw znajdującej się przy ulicy Świerklańskiej 2A w Zawadzkiem. Ograniczeń jest więcej, ponieważ promocja obowiązywać będzie zaledwie przez dwie godziny - od 16:00 do 18:00.

Co zrobić, żeby zatankować paliwo po 4,99 zł?

Nawet jeśli spełnimy warunki co do czasu i miejsca, musimy jeszcze pamiętać o innych, których spełnienie dopiero pozwoli nam na tańsze tankowanie. Głównym jest konieczność posiadania konta w aplikacji członkowskiej AVIA GO. Klient musi okazać przy kasie kod kreskowy znajdujący się w tej aplikacji.