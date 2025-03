Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która budzi strach wśród zmotoryzowanych, chociaż jej główną działalnością nie jest nękanie kierowców za brak wykupienia obowiązkowego OC. UFG powstał z myślą o pomocy ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierujących wypłacając odszkodowanie, a następnie zwracając się do sprawców o zwrot poniesionych kosztów. Profesjonalnie takie działanie określa się postępowaniem regresowym.

Średni koszt ubezpieczenia OC w Polsce wynosi około 600 zł, a średnia kwota do zwrotu przez jednego sprawcę to 22 tys. zł. Dla porównania łączna wartość roszczeń regresowych wobec nieubezpieczonych sprawców wypadków wynosi 375 mln zł.

Jeszcze do połowy ubiegłego roku niechlubnym rekordem mógł pochwalić się kierujący, którego dług wobec UFG wynosił niespełna 2,3 mln zł. Chociaż wiele mogło wskazywać, że ciężko będzie zbliżyć się do tego pułapu, to został on ponad dwukrotnie przekroczony. Mężczyzna, który zagapił się podczas zmiany pasa ruchu i doprowadził do wypadku musi zwrócić aż 4,7 mln zł.