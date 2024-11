Ojciec tłumaczył, że "młody tylko uczy się jeździć". To była droga nauka

Policja nie ma litości dla osób, które uczą się panowania nad samochodem nie na torze, ale na parkingach. Mimo tego wciąż znajdują się osoby chętne do jeżdżenia poślizgami w miejscach do tego nie przeznaczonych. A to kosztuje i to bardzo dużo.

Zdjęcie Droga nauka driftowania. Taniej było pojechać na tor / Policja