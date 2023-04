Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. W ogniu stanęło 16 ciężarówek

Spis treści: 01 Pożar ciężarówek w Osiecznicy

02 Kolejny pożar w tym tygodniu. Ktoś się mści?

Chwilę przed godz. 4.00 rano strażacy OSP Osiecznica zostali wezwani do wielkiego pożaru samochodów ciężarowych na placu jednej z firm. W ogniu stanęło w sumie 16 TIR-ów z naczepami, a pozostałe dwa zostały nadpalone. Z żywiołem walczyło ponad 40 funkcjonariuszy.

Opanowanie sytuacji w Osiecznicy nie było proste, ponieważ większość z pojazdów miała pełne baki paliwa. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu służb wynika, że pożar rozpoczął się w centralnej części parkingu. W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Osiecznica, OSP Ławszowa, OSP Parowa, OSP Przejęsław, JRG Bolesławiec oraz WSP Świętoszów.

Biegli będą mieli ręce pełne roboty. Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, gdy na terenie tej firmy dochodzi do pożaru. Niespełna cztery dni wcześniej - w nocy z wtorku na środę - na tym samym parkingu doszło do tej samej sytuacji. Wówczas jednak strażacy mieli do ugaszenia tylko sześć ciężarówek. Najwidoczniej komuś zależało, by właściciel poniósł jeszcze większe straty. Wyjaśnieniem okoliczności zajmie się teraz policja.

