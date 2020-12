Odzyskano skradzionego kampera, wartego 200 tys. zł

Skradzionego w Niemczech kampera wartego 200 tys. zł odzyskali po pościgu funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka (Lubuskie). Autem jechał 35-latek, który został zatrzymany; był pod wpływem narkotyków – poinformowała we wtorek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Zdjęcie /Straż Graniczna /

Do pościgu doszło w poniedziałek wieczorem. W rejonie granicznego Świecka funkcjonariusze SG wytypowali do kontroli jadącego w głąb Polski kampera marki Fiat Knaus. Jego Kierowca widząc znaki do zatrzymania się, nie zastosował się do nich i znacznie przyspieszył.



"Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Kierowca nagle zatrzymał pojazd na lewym pasie ruchu, a następnie wyskoczył z niego i zaczął uciekać. Po krótkiej chwili został ujęty. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod działaniem amfetaminy i marihuany" - powiedziała Konieczniak.



Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że numery rejestracyjne umieszczone na pojeździe zostały sfałszowane i nie jest pod nimi zarejestrowany żaden pojazd; prawdziwe tablice strażnicy graniczni znaleźli po przeszukaniu kampera.



Weryfikacja numeru VIN wykazała, że samochód figuruje w bazach poszukiwawczych jako skradziony w Niemczech.



"Dalsze postępowanie w sprawie kradzieży auta będzie prowadzić słubicka policja, do dyspozycji której został przekazany kamper i zatrzymany przez nas mężczyzna" - dodała rzeczniczka.