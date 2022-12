Odznaką chciała wykręcić się od mandatu. Już nie pracuje w policji

Policjanci z definicji stoją na straży prawa, ale co w sytuacji, gdy sami prawo złamią? Z jednej strony wydaje się, że tym przykładniej powinni być ukarani, ale podświadomie pojawia się obawa, że może dojść do przypadku "solidarności zawodowej". Szczególnie wobec kogoś znacznie starszego stopniem. Na to właśnie liczyła pewna komendant policji, zatrzymana przez zwykłego funkcjonariusza. Szybko jednak pożałowała swojej decyzji.

Zdjęcie Komendant policji w Tampa wyciągnęła odznakę i poprosiła funkcjonariusza, aby odstąpił od interwencji / Beata Zawrzel / Reporter