Spis treści: 01 Podróbki Ferrari. Czarny koń trafił nawet na lodówkę

02 Fałszerze podrabiają samochody Ferrari

03 Ile podróbek zniszczyło Ferrari w 2023 roku?

04 320 tys. za zderzak Ferrari?

Ferrari to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek samochodów na świecie. Trudno jest znaleźć osobę, która nie kojarzy symbolu czarnego konia. Włoski producent doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i bardzo mocno dba o wizerunek. Od lat mówi się o "czarnej liście" marki. Trafiać mają na nią osoby, które w jakiś sposób podpadły Ferrari. W tym gronie znajdować się mają m.in. Justin Bieber, 50 Cent czy Kim Kardashian. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki Ferrari stara się dbać o swój wizerunek.

Reklama

Podróbki Ferrari. Czarny koń trafił nawet na lodówkę

Jak zwrócono uwagę w oficjalnym magazynie Ferrari, bycie jedną z najbardziej pożądanych marek na świecie ma swoją ciemną stronę". Wiele osób chce wykorzystać słynne logo i na nim zarobić. W efekcie nietrudno trafić na różnego rodzaju przedmioty z wizerunkiem czarnego konia - czapki, okulary, koszulki itd. W przypadku wielu z nich jednak umieszczenie logo Ferrari nie było konsultowane z włoskim producentem.

Carlo Daneo z działu prawnego marki w rozmowie ze wspomnianym magazynem zwraca uwagę, że logo trafia nawet na przedmioty, które trudno w jakikolwiek sposób połączyć z producentem i wspomina, że kiedyś symbol czarnego konia pojawił się na lodówce.

Fałszerze podrabiają samochody Ferrari

Oczywiście z racji, że chodzi o markę produkującą samochody, podrabiane są również jej modele. Nie są to jednak tanie podróbki. Auta budowane są na oryginalnych podzespołach Ferrari. Imitują jednak rzadsze auta, oczywiście po to, by oszuści mogli więcej zarobić przy ich sprzedaży.

Ferrari stara się jednak walczyć z podróbkami. Od producenta przedmiotów z symbolem czarnego konia firma z Maranello wymaga nie tylko wycofania podróbek z rynku, ale również ich zniszczenia. Daneo zaznaczył jednak, że w miarę możliwości marka stara się dojść do porozumienia z takim producentem, by nie wszczynać postępowania sądowego.

Ile podróbek zniszczyło Ferrari w 2023 roku?

Włoski producent podzielił się również liczbami dotyczącymi zniszczonych podróbek w 2023 roku. Na liście, oprócz trzech samochodów, znalazły się również ubrania (100 351 sztuk), okulary przeciwsłoneczne (91 229), zegarki (60 903), perfumy (30 161) czy modele samochodów (872).