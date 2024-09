Spis treści: 01 Jakie nowe drogi oddane w wakacje 2024?

02 Nowe drogi od wakacji 2024

03 Umowy na nowe drogi

Jakie nowe drogi oddane w wakacje 2024?

Pierwszym odcinkiem oddanym do użytku w czasie wakacji był udostępniony 2 lipca sześciokilometrowy fragment przebudowanej drogi ekspresowej S1 między węzłami Podwarpie i Dąbrowa Górnicza Pogoria. Na inwestycji zyskali nie tylko kierowcy ale również rowerzyści. Wraz z budową drogi pojawiło się ponad 2,2 km ścieżek rowerowych.

Na kolejny fragment kierowcy musieli jednak poczekać do końca miesiąca. 31 lipca udostępniono odcinek S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra. Liczący ok. 16,1 km odcinek wyróżnia się dwoma dwunawowymi tunelami - o długości ok. 2,3 km oraz ok. 320 m. Pierwszy z nich jest obecnie najdłuższym tunelem pozamiejskim w naszym kraju - przejął to miano od tunelu w ciągu drogi ekspresowej S7. Łącznie kierowcy mogą już skorzystać z 436 km drogi S3 prowadzącej od Troszyna w województwie zachodniopomorskim do Lubawki na Dolnym Śląsku.

Reklama

8 sierpnia natomiast udostępniony został pierwszy z trzech odcinków autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami - chodzi o fragment prowadzący od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe. Licząca 7,1 km trasa zbudowana została w przekroju dwujezdniowym z możliwością dobudowy trzeciego pasa. W przyszłości trasa będzie stanowić część południowej autostradowej obwodnicy Siedlec. Niespełna tydzień później, 13 sierpnia, w ramach budowy trasy S16 Borki Wielkie - Mrągowo udostępniono ok. 13 km dwujezdniowej drogi, a także ok. 3 km jednojezdniowej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 16 i drogi krajowej nr 59. Sieć dróg krajowych została rozbudowana po raz kolejny 23 sierpnia. Wówczas kierowcom udostępniono liczącą ponad 3 km obwodnicę Strykowa w ciągu DK32. GDDKiA zwraca uwagę, że to druga tego typu inwestycja zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Nowe drogi od wakacji 2024

26 sierpnia natomiast otwarto pięciokilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 między Miechowem i Szczepanowicami. Nowa trasa połączyła działające już fragmenty Moczydło - Miechów oraz Szczepanowice - Widoma. W efekcie kierowcy mają teraz już blisko 260 km nieprzerwanej drogi ekspresowej prowadzącej od Warszawy do węzła Widoma. Na trasie Kraków - Warszawa wciąż jednak brakuje fragmentu między stolicą Małopolski i wspomnianym węzłem.

Od 29 sierpnia kierowcy mogą korzystać z liczącego 8,5 km fragmentu autostrady A2 od Kałuszyna (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) do węzła Groszki. GDDKiA zwraca uwagę, że po oddaniu tego odcinka autostrada ma już ponad 500 km długości.

Ostatnim udostępnionym kierowcom fragmentem jest dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. Zmotoryzowani mogą z niego korzystać od 30 sierpnia. Zwrócono jednak uwagę, że trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności - to oznacza, że wciąż prowadzone są na niej prace. GDDKiA zaznacza jednak, że przeniesienie ruchu na ten fragment to kolejny etap, który przybliża termin zakończenia całej inwestycji.

Umowy na nowe drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca również uwagę na liczbę podpisanych w czasie wakacji umów na realizację nowych odcinków dróg. Zawarto w tym czasie 13 porozumień na stworzenie nowych fragmentów o łącznej długości blisko 180 km. Były to m.in. umowy na realizację czterech odcinków drogi S10 (Cybowo - Łowicz, Witankowo - Piła Północ, Stargard Wschód - Suchań i Recz - Cybowo), a także dwóch fragmentów S11 (Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Siemianice - Gotartów). Ostatnią podpisaną w wakacje umową była ta z 20 sierpnia. Dotyczyła ona fragmentu S17 między Izbicą i węzłem Zamość Sitaniec.