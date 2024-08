Spis treści: 01 Nowy odcinek Zakopianki gotowy do otwarcia

Na Podhalu zakończono budowę jednej z najbardziej malowniczych dróg w Polsce. Mowa o nowym, 16-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 47, popularnej Zakopianki, łączącym Rdzawkę z Nowym Targiem, który prowadzi przez wiadukty, mosty i estakady, a wszystkiemu towarzyszy piękny widok na Tatry.

W piątek oddamy do użytkowania bardzo ważny odcinek nowej trasy między Rdzawką a Nowym Targiem (…). Na zakończenie wakacji, na największy ruch turystyczny, na największe powroty będzie uruchomiony nowy, kilkunastokilometrowy odcinek drogi. powiedział szef resortu infrastruktury podczas otwarcia odcinka drogi S7 Miechów - Szczepanowice.

Nowy odcinek Zakopianki gotowy do otwarcia

Zgodnie z planem GDDKiA, nową trasę udało się ukończyć przed końcem wakacji. To istotna informacja dla tych, którzy w ostatni weekend sierpnia będą wracać z urlopów. Nowy odcinek dwupasmowej Zakopianki zostanie oddany do użytku w piątek 30 sierpnia.

Zakopianka - Nowy Targ. Na ten odcinek kierowcy czekali latami

Otwarcie nowego odcinka Zakopianki przełoży się na skrócenie czasu podróży i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. GDDKiA precyzuje, że otwarcie nowej trasy pozwoli na:

zapewnienie szybkiego i bezpiecznego tranzytu o dużej przepustowości,

odciążenie sieci dróg jednojezdniowych niższych klas od dużego ruchu tranzytowego,

odciążenie miejscowości leżących wzdłuż szlaku komunikacyjnego od ruchu tranzytowego,

znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze,

znaczne poprawienie warunków środowiskowych w obszarze oddziaływania projektowanej drogi,

umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w pobliżu projektowanej inwestycji.

Zdjęcie Lokalizacja budowy DK 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ / GDDKiA / materiały prasowe

Zakopianka między Rdzawką a Nowym Targiem w większości powstała w nowym śladzie. Trasa ma po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, nie jest to jednak droga ekspresową klasy S, a droga klasy GP, czyli główną ruchu przyspieszonego - maksymalna dozwolona prędkość na tym odcinku to 100 km/h. Powodem takiego stanu rzeczy jest górski teren, to przez niego będą tu ostrzejsze niż na drogach ekspresowych zakręty i bardziej strome zjazdy i podjazdy.

Na 16-kilometrowym odcinku powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 m. Najdłuższa estakada, która ma 687 m długości, powstała nad miejscowością Lasek - w najwyższym miejscu jezdnia biegnie tam na wysokości 24 m nad ziemią. Kolejna estakada ma 527 m i przebiega nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu. Wartość inwestycji to prawie 995 mln zł.

Po oddaniu nowego fragmentu do użytku, kierowcy pojadą dwupasmową Zakopianką już z Nowego Targu do samego Krakowa.

Zdjęcie Droga ma 16 km długości, a ze względu na trudne warunki terenowe kosztowała niemal miliard zł / GDDKiA

Ostatni odcinek Zakopianki. Prace ruszą w 2028 roku

Na ostatnim odcinku Zakopianki, czyli od Nowego Targu do Zakopanego kontynuowane są prace projektowe. Według krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie to przebudowa istniejącego odcinka drogowego, czyli zmodernizowana zostanie obecna trasa, tak żeby poprawić bezpieczeństwo i poprawić przepustowość. Prace budowlane na tym odcinku są planowane na rok 2028.

Nie jest planowana rozbudowana tego fragmentu do drogi dwupasmowej .