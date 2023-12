Spis treści: 01 Wygodniej do Zakopanego? GDDKiA z kolejnym remontem

Wygodniej do Zakopanego? GDDKiA z kolejnym remontem

Do Zakopanego będziemy podróżować szybciej i wygodniej, ale jeszcze nie teraz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przygotowanie koncepcji poprawy przepustowości prawie 7 km Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. Na zrealizowanie projektu firma IVIA będzie miała maksymalnie 32 miesiące. Co zmotywowało drogowców do remontu tego odcinka?

Pora na przebudowę. Tą drogą jeździ coraz więcej aut

Na drodze z Nowego Targu do Szaflar, czyli głównej trasie do Zakopanego, stale rośnie liczba pojazdów. Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że od 2015 do 2021 roku ruch zwiększył się o 45 procent. Każdej doby tym odcinkiem przejeżdża ponad 22 tys. pojazdów.

